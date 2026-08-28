Od 1 września autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji wracają do szkolnego rozkładu jazdy. W wakacje przewoźnik wykorzystał mniejszą liczbę kursów na przygotowanie autobusów i wprowadzenie korekt czasowych.

Jak mówi Robert Karwacki, prezes MZK, wakacje były okazją między innymi do odświeżenia pojazdów i wykonania drobnych napraw:

Od 1 września pasażerowie powinni zwrócić uwagę na nowe godziny odjazdów. – Korekty są niewielkie, ale w niektórych przypadkach mogą oznaczać zmianę o minutę czy dwie – dodaje Karwacki:

Prezes MZK zaznacza, że poza korektami czasowymi nie będzie większych zmian w rozkładzie.