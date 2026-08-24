O nowych projektach pomocowych realizowanych w Stowarzyszeniu Baba opowiedzą przedstawicielki organizacji
O nowych projektach pomocowych realizowanych w Stowarzyszeniu Baba opowiedzą przedstawicielki organizacji
Polacy mieszkający przed wojną w Babimoście aktywnie bronili się przed germanizacją. Dbały o to polskie stowarzyszenia, między innymi biblioteki Towarzystwa...
Kolejnym gościem audycji jest Mateusz Kaja - lekarz stomatolog.
Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią transkrypcję jednopłciowych związków sformalizowanych za granicą. Zmiany zaczęły obowiązywać w weekend, ale w praktyce procedury...
Od rana utrudnienia dla kierowców na moście Lubuskim i Trasie Nadwarciańskiej. Drogowcy rozpoczęli frezowanie nawierzchni. To początek prac remontowych na blisko...
Burmistrz Jasienia zaprasza wystawców na polsko-niemieckie święto plonów. Przedsiębiorcy, rękodzielnicy, wytwórcy lokalnych potraw będą je mogli zaprezentować podczas dożynek w...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zaprasza mieszkańców do włączenia się w działania na rzecz jakości życia w gminie. Placówka...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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