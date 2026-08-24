30 sierpnia w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli odbędzie się finał wojewódzki konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Co czeka mieszkańców, którzy tego dnia odwiedzą muzeum? Jaki smak najbardziej kojarzy się z Lubuskiem? Czy kuchnia może być magnesem przyciągającym turystów do Lubuskiego?

Goścmi są Monika Nowicka-Woźniak z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL i Tomasz Proc – szef kuchni, ekspert kulinarny.