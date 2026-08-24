Szef Zondacrypto Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów donosi Onet.

Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 mln złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2,4 mld złotych. Wcześniej Przemysław Kral zeznawał w prokuraturze w charakterze małego świadka koronnego ustaliło TVP Info.

O szczegółach Michał Makowski:

Status małego świadka koronnego oznacza nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za zeznania i współpracę z organami ścigania. Jednak o ewentualnym niższym wyroku dla Przemysława Krala zdecyduje sąd.