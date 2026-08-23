To ostatnia szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć studia jeszcze w tym roku – jutro (24 sierpnia) odbędzie się egzamin poprawkowy z matury.
Uprawnieni do jego zdawania są ci abiturienci, którzy w pierwszym terminie przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów i uzyskali mniej niż 30% z tylko jednego spośród tych, który zdawali na poziomie podstawowym – mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk:
Wyniki z tego egzaminu poprawkowego i ogólne wyniki ze wszystkich trzech tur tegorocznej matury (czyli w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym) znane będą 11 września.
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