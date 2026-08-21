Konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu odwiedził Zieloną Górę. Taras Tokarskyi spotkał się ze słuchaczami w Piekarni Cichej Kobiety w ramach zbliżającej się 35. rocznicy uzyskania przez Ukrainę niepodległości.

– Przypadki agresji między Polakami a Ukraińcami na szczęście pozostają wyjątkami – powiedział Taras Tokarskyi:

Spotkanie było możliwe dzięki współpracy z działającym w Zielonej Górze Klubem „Tygodnika Powszedniego”. Mówi jego koordynatorka Bożena Ostrowska:

Jeszcze dziś o godz. 18 w Piekarni Cichej Kobiety odbędzie się debata na tematy związane z Ukrainą. Wezmą w niej udział m.in. dr Mariusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Bohdan Halczuk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po debacie zaplanowana jest projekcja filmu „Mój karpacki dziadek”.

W sobotę obchody zostaną uczczone występami ukraińskich i polskich artystów oraz kiermaszem rękodzieła. Początek o godz. 15.