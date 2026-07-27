W tym tygodniu nowinki od grupy Feel, Skubasa, Green Day, Teddy’ego Swims i BTS.

FEEL Ze Mną Bądź

Od marca grupa Feel zaprasza z okazji jubileuszu na wyjątkową trasę koncertową ’20 lat Feel & Przyjaciele’, pełną emocji, wspomnień i największych przebojów, które od dwóch dekad towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy.

Na fanów czeka też prawdziwa gratka w postaci jubileuszowego wydania największych hitów zespołu na płycie CD oraz – po raz pierwszy w historii zespołu – na winylu.

– Kochani, dziękuję Wam z całego serca za 20 lat bycia razem z zespołem Feel. To dzięki Wam, każda piosenka nabierała znaczenia, a każdy koncert miał tę wyjątkową energię, której nie da się opisać słowami. Przez te lata dzieliliśmy ze sobą emocje, wzruszenia i radość, które zostają w pamięci na zawsze. Jestem wdzięczny za Waszą wiarę, wsparcie i obecność – zarówno pod sceną, jak i w codziennych chwilach, gdy nasz muzyka Wam towarzyszyła. Świętujemy ten jubileusz wspólnie i obiecuję: przed nami kolejne rozdziały, nowe utwory i jeszcze więcej spotkań na żywo – mówi Piotr Kupicha.

Ku zaskoczeniu wszystkich na profilu grupy pojawiła się nowa zapowiedź singlowa, co zelektryzowało fanów, a także wiadomość o udziale formacji w festiwalu w Sopocie. Piotr Kupicha i zespół Feel wystąpią podczas tegorocznej edycji festiwalu Top of the Top Sopot Festival 2026, który odbędzie się 24-27 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie.

SKUBAS Życie Jest Piękne

Po miesiącach intensywnej pracy twórczej Skubas prezentuje nowy singiel 'Życie Jest Piękne’ – utwór, który otwiera kolejny rozdział w jego artystycznej drodze. To piosenka o odnajdywaniu nadziei mimo doświadczeń, które zostawiają ślad, o wdzięczności, akceptacji i sile płynącej z codzienności. Skubas po raz kolejny udowadnia, że potrafi mówić o sprawach najtrudniejszych z niezwykłą prostotą i czułością, pozostawiając słuchaczowi przestrzeń na własne emocje i interpretacje.

To utwór, który wyrasta z doświadczenia, z momentów zwątpienia, zmian i prób odnalezienia równowagi. Charakterystyczna dla Skubasa szczerość, oszczędna forma i emocjonalna melodyka sprawiają, że nowy singiel staje się opowieścią o dostrzeganiu światła tam, gdzie wcześniej wydawało się go nie być.

Nowa piosenka Skubasa jest naturalną kontynuacją ostatnich działań Artysty. Wiosną tego roku Skubas zaprezentował singiel 'Lepiej Mu Szło Kiedy Pił’ – jeden z najbardziej osobistych utworów w swoim dorobku. Otwarta opowieść o trzeźwości, mierzeniu się z oczekiwaniami innych i budowaniu nowego etapu życia spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem słuchaczy i mediów, potwierdzając, że autentyczność pozostaje największym atutem tego Artysty.

To kolejny dowód na to, że Skubas pozostaje twórcą, którego siła oddziaływania wykracza poza samą muzykę.

GREEN DAY I’m Never Gonna R.I.P.

Legendy punk rocka Green Day zaprezentowały nowy utwór 'I’m Never Gonna R.I.P.’, który zapowiada ścieżkę dźwiękową do filmu 'Nimrods’. Singiel zaskakuje klasycznym, rock’n’rollowym brzmieniem i pokazuje zespół z nieco innej strony.

Film opowiada historię trójki nastoletnich przyjaciół, którzy zakładają garażowy zespół Analog Dogs. Przekonani, że otrzymali szansę zagrania przed Green Day podczas koncertu sylwestrowego, ruszają w pełną zwrotów akcji podróż do Los Angeles. Szybko okazuje się jednak, że doszło do… pewnego nieporozumienia. Historia została luźno zainspirowana młodzieńczymi doświadczeniami członków Green Day, którzy na początku kariery przemierzali Stany Zjednoczone starym vanem, grając koncert za koncertem.

Ścieżka dźwiękowa do filmu ukaże się 31 lipca, natomiast 'Nimrods’ trafi do szerokiej dystrybucji 14 sierpnia. Warto dodać, że produkcja miała swoją premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto w 2025 roku, gdzie prezentowana była jeszcze pod tytułem 'New Year’s Rev’.

Utwór 'I’m Never Gonna R.I.P.’ utrzymany jest w rockandrollowym klimacie lat 50., nawiązującym do twórczości Elvisa Presleya, Billa Haleya & His Comets oraz Chucka Berry’ego. To pierwsza nowa muzyka Green Day od czasu wydania w 2024 roku albumu 'Saviors’.

Ścieżka dźwiękowa do filmu 'Nimrods’ składa się głównie ze starych przebojów Green Day – jest ich tu sporo – oraz utworów fikcyjnego zespołu punkowego z filmu, 'Analog Dogs’. Na płycie pojawia się również Mckenna Grace, najbardziej znana spośród młodszych członków obsady 'Nimrods’, a także zupełnie nowy utwór Green Day zatytułowany 'I’m Never Gonna R.I.P.’. To utrzymana w stylu rockabilly, zabawna kompozycja, która nawiązuje do rytmiki 'Jailhouse Rock’. Poniżej znajdziecie ten utwór oraz pełną listę piosenek ze ścieżki dźwiękowej do 'Nimrods’.

Poniżej można zobaczyć teledysk do utworu 'I’m Never Gonna R.I.P.’ (zawierający fragmenty filmu), a także zapoznać się z oprawą graficzną i listą utworów ze ścieżki dźwiękowej 'NIMRODS’.

TEDDY SWIMS Break Up In Reverse

Nominowany do Grammy, zdobywca diamentowej płyty, supergwiazdor – Teddy Swims – zaprezentował swój najbardziej wrażliwy singiel w karierze. Przepełniony miłością utwór nosi tytuł 'Break Up in Reverse’, a opowiada o rozstaniu, którego motywem nie jest żal ani uraza, lecz pragnienie, by przeżyć ten związek od nowa – tak, by tym razem zakończył się szczęśliwym finałem.

’Break Up in Reverse’ trafia w czułą strunę i odzwierciedla etap, na którym obecnie się znajduję – opowiada o osobistym kontekście utworu artysta. – Pisząc tę piosenkę i pracując nad kolejnym albumem, przechodziłem przez trudny okres, w którym mój związek z matką mojego dziecka dobiegał końca. Przy tworzeniu 'Break Up in Reverse’ ogromną inspiracją była dla nas stara piosenka Nasa zatytułowana 'Rewind’. Bardzo podobało nam się, że cała piosenka rozgrywa się w odwrotnej kolejności. Pomyśleliśmy więc, jak pięknie byłoby wykorzystać ten sam pomysł, ale napisać o moim związku, z puentą w stylu: 'pożegnaj się ze mną na początku, a na końcu mnie pokochaj’. Mam nadzieję, że poruszy was to tak samo, jak mnie za każdym razem, gdy słucham i śpiewam ten utwór.

’Break Up in Reverse’ to następca wydanego w kwietniu singla 'Mr. Know It All’ – chwytliwego i zwodniczo lekkiego numeru o bólu romantycznego autosabotażu.

BTS Normal

BTS prezentują kolejny singiel z albumu 'ARIRANG’. Za produkcję utworu odpowiada m.in. Ryan Tedder.

Anglojęzycznemu singlowi towarzyszy oficjalny teledysk w reżyserii Tanu Muiño, który wpisuje się w tematykę poszukiwania równowagi między globalną popularnością a zwyczajnym życiem. W klipie oglądamy członków BTS po zakończonej imprezie. Sceny nocnego świętowania kontrastują z ciszą poranka i wszechobecnym bałaganem. 'NORMAL’ zachęca do wnikliwszego spojrzenia na życie artystów poza światłem reflektorów. Fani odnaleźli w klipie liczne odwołania do repertuaru BTS z ostatnich 13 lat, w tym do 'SWIM’, wiodącego singla z 'ARIRANG’.

Nowy materiał promuje trasa BTS World Tour ARIRANG, obejmująca koncerty w Azji, Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz Australii. To druga najbardziej dochodowa trasa koncertowa na świecie w 2026 roku, a zarazem najszybciej zarabiająca trasa w historii zespołu.

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