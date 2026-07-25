W dzisiejszym notowaniu zaledwie dwie nowości, co za tym idzie dwójka pechowców, poza Listą Kaeyra i Edyta Góniak, najlepiej zadebiutowała Sanah, a na szczycie… bez zmian!

40. JENNIFER LOPEZ; DAVID GUETTA Save Me Tonight

39. ROXIE; WHITE 2115 Chciałam Ciebie Więcej

38. ANDY DUST; CHARIS Zokaria

37. YEARBOOX Babylon

36. MACIEJ MUSIAŁOWSKI Flora

35. SARSA Czy Będziemy Się Pamiętać?

34. KUBA i KUBA Stygnie Lato

33. KASIA SIENKIEWICZ Były Momenty

32. BLETKA Dwa Dni

31. DAWID PODSIADŁO Na Błysk

30. LADY GAGA; DOECHII Runaway

29. GIBBS; IGO; 4MONEY Ostatni Dzień Lata

28. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up

27. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak

26. MADONNA Love Sensation

25. KUNGS; THEOPHILUS LONDON Galaxy

24. OCEANA Sunshine

23. A*TEENS You Got The Look

22. JASIEK PIWOWARCZYK Halo Houston

21. ZAKOPOWER Otentutoja

20. SANAH Itepe Itede

19. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam

18. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me

17. MARISSA Odkochaj

16. KRZYSZTOF ZALEWSKI Tak Tak

15. U2 Street Of Dreams

14. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie

13. MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom

12. JUBEL Ocean House

11. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez

10. MICHAŁ SZPAK Maj

9. SHAKIRA; BURNA BOY Dai Dai

8. CLEO Kolory Lata

7. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem

6. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You

5. DAWID PODSIADŁO Sezon

4. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale

3. THE KOLORS Rolling Stones

2. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight

1. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.