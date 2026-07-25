W dzisiejszym notowaniu zaledwie dwie nowości, co za tym idzie dwójka pechowców, poza Listą Kaeyra i Edyta Góniak, najlepiej zadebiutowała Sanah, a na szczycie… bez zmian!
40. JENNIFER LOPEZ; DAVID GUETTA Save Me Tonight
39. ROXIE; WHITE 2115 Chciałam Ciebie Więcej
38. ANDY DUST; CHARIS Zokaria
37. YEARBOOX Babylon
36. MACIEJ MUSIAŁOWSKI Flora
35. SARSA Czy Będziemy Się Pamiętać?
34. KUBA i KUBA Stygnie Lato
33. KASIA SIENKIEWICZ Były Momenty
32. BLETKA Dwa Dni
31. DAWID PODSIADŁO Na Błysk
30. LADY GAGA; DOECHII Runaway
29. GIBBS; IGO; 4MONEY Ostatni Dzień Lata
28. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up
27. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak
26. MADONNA Love Sensation
25. KUNGS; THEOPHILUS LONDON Galaxy
24. OCEANA Sunshine
23. A*TEENS You Got The Look
22. JASIEK PIWOWARCZYK Halo Houston
21. ZAKOPOWER Otentutoja
20. SANAH Itepe Itede
19. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam
18. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me
17. MARISSA Odkochaj
16. KRZYSZTOF ZALEWSKI Tak Tak
15. U2 Street Of Dreams
14. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie
13. MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom
12. JUBEL Ocean House
11. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez
10. MICHAŁ SZPAK Maj
9. SHAKIRA; BURNA BOY Dai Dai
8. CLEO Kolory Lata
7. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem
6. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You
5. DAWID PODSIADŁO Sezon
4. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale
3. THE KOLORS Rolling Stones
2. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight
1. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.