Bartłomiej Mordyl to kolejny nowy siatkarz, którego pozyskanie ogłosił Cuprum Stilon Gorzów. 31-letni środkowy ma na swoim koncie spore doświadczenie na PlusLigowych boiskach.

Jest wychowankiem Resovii, grał też m.in. w Politechnice Warszawa i Treflu Gdańsk. W ubiegłym sezonie nowy siatkarz gorzowskiej drużyny grał jednak na zapleczu PlusLigi w barwach Stali Nysa. Jak mówi, transfer do Gorzowa traktuje jako szansę na ponowne zaistnienie w rozgrywkach, które od przyszłego sezonu będą funkcjonować pod nazwą Tauron Liga:

Obszerną rozmowę z nowym zawodnikiem Cuprum Stilonu wyemitujemy w niedzielę w programie Muzyka i Sport w Radiu Zachód oraz w poniedziałek w magazynie Ostatnia Prosta w Radiu Gorzów po 17.