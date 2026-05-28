Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Włoski tenisista przegrał w czwartek (28 maja) z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Sinner ma na koncie cztery tytuły wielkoszlemowe, ale w Paryżu jeszcze nie udało mu się zwyciężyć. W ubiegłym roku dotarł do finału.

Teraz uchodził za zdecydowanego faworyta, ponieważ z powodu kontuzji nadgarstka zabrakło najlepszego na Roland Garros w 2024 i 2025 roku Hiszpana Carlosa Alcaraza.

W trzeciej partii Włoch prowadził 5:1, ale wtedy zaczęły mu dokuczać problemy zdrowotne. Wytrwał na korcie do końca, lecz nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z rywalem.