Ponad 50 wystawców bierze udział w festiwalu „Ginące zawody i umiejętności”, który rozpoczął się dzisiaj w skansenie w Ochli. Zielonogórzanie mają okazję poznać pracę m.in. kowali, rzeźbiarzy i zielarzy. W programie imprezy są także warsztaty rękodzielnicze, podczas których uczestnicy mogą np. stworzyć pająka z bibuły.

– To świetna okazja, aby poznać to, czym zajmowali się nasi przodkowie – twierdzą mieszkańcy biorący udział w wydarzeniu:

Wystawcy uczestniczący w festiwalu pochodzą z różnych stron Polski, m.in. z Nowego Tomyśla, Choszczna i Krakowa:

– Nasza impreza potrwa do środy. W tym czasie odwiedzi nas ponad 2000 uczniów lubuskich szkół – dodaje Joanna Rybińska, kierownik działu upowszechniania w Muzeum Etnograficznym w Ochli:

Rękodzielników można spotkać do środy, w godzinach od 9:00 do 15:00.