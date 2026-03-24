W Zielonej Górze znalazł się kolejny bliźniak genetyczny, który pomógł uratować osobę chorą na białaczkę. Takie informacje płyną ze Stowarzyszenia Rafała Jaszczyńskiego, które od lat organizuje w szkołach średnich akcję pod hasłem „Maturzyści chorym na białaczkę”. W tym roku organizacja świętuje 10-lecie istnienia.

Mówi prezes Rafał Jaszczyński:

Akcja w zielonogórskich szkołach prowadzona jest przy wsparciu DKMS Polska. Pakiet do badań może pobrać każdy – dodaje Rafał Jaszczyński:

To kolejna osoba z Zielonej Góry, która oddała szpik chorej osobie. Wcześniej dawcy znaleźli się w Liceum Ogólnokształcącym numer 1 i numer 5.

Rafał Jaszczyński był gościem Rozmowy o 9.00.