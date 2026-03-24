1. Rosja zaatakowała rekordową liczbą 948 dronów w ciągu doby W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie wykorzystały do ataku na Ukrainę rekordową liczbę 948 dronów – przekazały we wtorek (24 marca) Siły Powietrzne Ukrainy. W obwodach iwanofrankiwskim i winnickim zginęły trzy osoby, a co najmniej 15 osób zostało rannych – podały władze lokalne. We wtorek 24 marca Rosja prowadzi jeden z najbardziej masowych ataków na Ukrainę przy użyciu dronów bojowych. W ciągu dnia nadleciało bowiem ponad 550 dronów bojowych wroga. Biorąc pod uwagę atak nocny (…) wróg użył prawie tysiąca dronów bojowych typu Shahed, Gerber oraz innych typów – przekazało ukraińskie lotnictwo w komunikatorze Telegram. Według wstępnych danych we wtorek w ciągu dnia Rosja zaatakowała Ukrainę 556 dronami. Do godz. 19 czasu ukraińskiego (godz. 18 w Polsce) udało się zestrzelić 541 z nich. Do tego czasu w ciągu poprzednich 24 godzin odnotowano ataki 948 bezzałogowców. Nalot za dnia obejmował szerszy obszar niż ataki w nocy z poniedziałku na wtorek. Duża liczba dronów przyleciała z północy, z obwodów czernihowskiego i sumskiego. Zaatakowano też obwody: połtawski, kijowski, mikołajowski, winnicki oraz zachód kraju, od miasta Chmielnicki do Lwowa. W ataku na centrum Iwano-Frankiwska zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne, wśród nich 6-letnie dziecko – przekazała szefowa władz obwodu iwanofrankiwskiego Switłana Onyszczuk. Dodała, że uszkodzono budynek obwodowego szpitala położniczego i ok. dziesięciu budynków mieszkalnych. Mer miasta Rusłan Marcinkiw poinformował, że armia rosyjska próbowała uderzyć w jeden z budynków administracyjnych w Iwano-Frankiwsku. W wyniku fali uderzeniowej uszkodzone zostały okna w okolicznych budynkach, w tym w szpitalu położniczym. Dodał, że podczas alarmu w schronie przyjęto porody dwóch kobiet. W obwodzie winnickim w zmasowanych rosyjskich atakach zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych – podała szefowa administracji wojskowej tego regionu Natalia Zabołotna. Wcześniej we wtorek premierka Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że w centrum Lwowa w wyniku rosyjskiego ataku ucierpiał XVII-wieczny kościół św. Andrzeja wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał informację o uszkodzeniu budynku mieszkalnego w centrum miasta. Sadowy wyjaśnił, że trafione zostały obiekty w trzech dzielnicach miasta. Według mera Lwowa liczba rannych zwiększyła się do 17 osób i stałe rośnie.

2. Rosjanie uderzyli w biały dzień na Lwów. Są ranni, obiekt UNESCO uszkodzony W centrum Lwowa w wyniku rosyjskiego ataku ucierpiał XVII-wieczny kościół św. Andrzeja wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO; co najmniej dwie osoby zostały poważnie ranne – przekazała we wtorek (24 marca) premierka Ukrainy Julia Swyrydenko. Rosja atakuje zatłoczone centrum miasta w biały dzień. Zaledwie kilka minut temu rosyjsko-irańskie drony uderzyły we Lwów, poważnie raniąc dwie osoby. Jednym z celów był XVII-wieczny kościół św. Andrzeja, będący częścią obiektu z listy światowego dziedzictwa UNESCO – napisała Swyrydenko na platformie X. Dalsza część tekstu pod nagraniem Premierka oświadczyła, że Rosję mogą powstrzymać tylko „siła, bezkompromisowe sankcje i stanowcze działania". Wcześniej szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki powiadomił w komunikatorze Telegram, że w centrum Lwowa doszło do wybuchu. Według wstępnych informacji ucierpiało dziedzictwo UNESCO – dodał. Dalsza część tekstu pod grafiką Co najmniej dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Ponownie istnieje wysokie ryzyko ataku dronów! Proszę pozostać w schronach! – napisał. Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał informacje o uszkodzeniu budynku mieszkalnego w centrum miasta. Według Sadowego trafione zostały obiekty w trzech dzielnicach miasta. Rosja wystrzeliła we wtorek ponad 400 dronów w stronę Ukrainy w zmasowanym ataku przeprowadzonym w ciągu dnia – poinformował agencję Reutera rzecznik sił powietrznych Jurij Ihnat. Rosyjski atak trwa na terytorium większej części Ukrainy od samego rana. Wcześniej wojska rosyjskie zaatakowały w nocy z poniedziałku na wtorek Ukrainę, wykorzystując 34 rakiety i 392 drony; w obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim zginęło łącznie co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych.

3. Dowództwo Operacyjne: polskie i sojusznicze lotnictwo zakończyło operację w związku z nalotami na Ukrainę Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone – podało we wtorek po południu (24 marca) Dowództwo Operacyjne RSZ. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP – zaznaczono. Dowództwo we wtorek po godz. 16.30 informowało, że „w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed w zachodniej części Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej". W powietrzu znalazły się myśliwce oraz śmigłowiec, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Po ok. dwóch godzinach DORSZ poinformował o zakończeniu operacji lotniczej, a uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Było to jedno z największych uderzeń środkami napadu powietrznego na Ukrainę — w ataku ostatniej doby wykorzystano ponad 900 bezzałogowych statków powietrznych oraz 30 pocisków balistycznych i manewrujących. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP – podał DORSZ na platformie X. Dalsza część tekstu pod wpisem Dowództwo podziękowało za wsparcie m.in. NATO oraz Siłom Powietrznym Hiszpanii, których „samoloty pomagały dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie". Wojsko Polskie zgodnie z założeniami operacji Wschodnia Zorza na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej – podkreślono we wpisie. Poprzednio Dowództwo informowało o poderwaniu lotnictwa we wtorek wczesnym rankiem, w obliczu nocnych nalotów Rosji na Ukrainę. W ostatnich miesiącach polskie i sojusznicze samoloty bojowe regularnie są podrywane do lotu w związku z powtarzającymi się rosyjskimi masowymi nalotami na Ukrainę. Zadaniem pilotów w tego typu misjach jest patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej i upewnienie się, że drony nie stanowią zagrożenia dla Polski.

4. Rosjanie zaatakowali także Winnicę i Tarnopol Ataki przeprowadzono także na inne miasta, wcześniej informowaliśmy o uderzeniu Shahedów na Lwów. Dalsza część tekstu pod nagraniami Explosions in Vinnytsia. Russians are carrying out simultaneous Shahed drone attacks on city centers. The city of Zhytomyr is also under attack. #Ukraine pic.twitter.com/MZ3UKxAVO7 — NOELREPORTS ???? ???? (@NOELreports) March 24, 2026 Vinnytsia and Ternopil ?? ??Strike at a government building in Ternopil, local media reported. pic.twitter.com/zN0cPxkTdW — MAKS 25 ?????? (@Maks_NAFO_FELLA) March 24, 2026

5. SBU zlikwidowała rosyjskiego zabójcę i zatrzymała wspólników planujących zamachy Ukraińskie organy ścigania wykryły rosyjską siatkę wywiadowczą, której członkowie gromadzili dane wywiadowcze dotyczące ukraińskiego wojska i przygotowywali zamachy terrorystyczne oraz zabójstwa na zlecenie na terytorium Ukrainy – poinformowała we wtorek (24 marca) Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). W wyniku operacji specjalnej, którą osobiście koordynował pierwszy zastępca szefa SBU Ołeksandr Pokład, zneutralizowano grupę agenturalno-bojową rosyjskiego wywiadu wojskowego (bardziej znanego jako GRU) oraz zlikwidowano płatnego zabójcę, który stawił zbrojny opór podczas zatrzymania – czytamy w komunikacie SBU opublikowanym w komunikatorze Telegram. Według danych SBU ponad 10 pozostałych członków tej siatki zostało tymczasowo aresztowanych. Jak ustalono w toku śledztwa, podejrzani przygotowywali zamachy na znane osoby w różnych regionach Ukrainy. Dalsza część tekstu pod postem Według danych SBU ponad 10 pozostałych członków tej siatki zostało tymczasowo aresztowanych. Jak ustalono w toku śledztwa, podejrzani przygotowywali zamachy na znane osoby w różnych regionach Ukrainy. Wśród nich znajduje się doradca ministra obrony i wolontariusz Serhij Sternenko, a także Rosjanin Ilja Bogdanow, który od 2014 roku walczy po stronie Ukrainy – wyjaśniła SBU. Ukraińskie służby specjalne zaznaczają, że w celu przeprowadzenia zabójstw sprawcy śledzili adresy i trasy przemieszczania się wojskowych i osób publicznych, a następnie przekazywali zebrane dane szefowi grupy przestępczej. Okazało się, że był to zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne ekspert sądowy z Połtawy, który gromadził informacje wywiadowcze i składał raporty rosyjskim służbom specjalnym – podkreślili. Ze śledztwa wynika, że zabójca pochodzi z okupowanej części terytorium obwodu donieckiego. Tam przeszedł szkolenie bojowe w bazie GRU, a następnie został przetransportowany na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Ustalono, że miał on wykonać domowej roboty ładunki wybuchowe i podłożyć je pod samochody lub w pobliżu mieszkań swoich ofiar – czytamy w komunikacie. W razie nieudanego wybuchu miał zastrzelić ofiary z bliska. Podczas przeszukań u podejrzanych skonfiskowano broń palną, amunicję, dyktafony, sprzęt komputerowy oraz kamery monitoringu zawierające dowody współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. Sukces operacji w znacznym stopniu udało się osiągnąć dzięki przeniknięciu agentów do szeregów wroga oraz aktywnej pracy kontrwywiadowców SBU w obwodzie połtawskim – podkreśliła SBU.

6. Konsul RP we Lwowie: rosyjskie drony uderzyły w ważne dla Polski miejsca Rosyjskie drony, które we wtorek (24 marca) zaatakowały Lwów, uderzyły w ważne dla Polski miejsca: w pobliżu klasztoru bernardynów i Archiwum Historycznego, gdzie przechowywane są jedne z najcenniejszych dla Polski dokumentów – powiedział PAP konsul generalny RP we Lwowie Marek Radziwon. Jeden z dronów „spadł przy samym Placu Sobornym, a więc dosłownie kilkadziesiąt metrów od kościoła bernardynów i od klasztoru bernardynów – przekazał dyplomata w rozmowie telefonicznej. Zaznaczył, że znajdujące się w pobliżu Archiwum Historyczne Miasta Lwowa zgromadziło najcenniejsze zbiory rękopiśmienne i książkowe. – Jest to we Lwowie jedno z trzech najważniejszych miejsc, w których przechowywana jest archiwalna spuścizna polska – powiedział. Konsul zapewnił, że pracownicy jego placówki są bezpieczni. Wszyscy znajdujemy się w dobrze zabezpieczonym schronie – przekazał. Radziwon podkreślił, że atak rosyjskich dronów na Lwów był nietypowy. Nie odbywał się w nocy, do czego już się przyzwyczailiśmy, ale w ciągu dnia – zauważył. Dyplomata sprecyzował, że w odległości kilkudziesięciu metrów od miejsca ataku prowadzi prace renowacyjne Instytut Polonika. Dla Lwowa, nie tylko dla nas, jest to historycznie jedno z najważniejszych miejsc. Dosłownie w samym centrum – zaznaczył. Wcześniej premierka Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że w centrum Lwowa w wyniku rosyjskiego ataku ucierpiał XVII-wieczny kościół św. Andrzeja wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i co najmniej dwie osoby zostały poważnie ranne. Dalsza część tekstu pod wpisem #Ukraina: trwa atak dronów. Rosjanie uderzyli we #Lwów. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz wpisana na listę światego dziedzictwa UNECO Cerkiew św. Andrzeja. Co najmniej dwie osoby są ciężko ranne. @PR24_pl pic.twitter.com/q1DLnma7AC — Mateusz Czmiel (@MateuszCzmiel) March 24, 2026

7. Rosyjskie drony uderzyły we Lwowie W centrum Lwowa w wyniku rosyjskiego ataku ucierpiał obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO; co najmniej dwie osoby zostały ranne – przekazał szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki. Kozycki powiadomił w komunikatorze Telegram, że w centrum Lwowa doszło do wybuchu. Według wstępnych informacji ucierpiało dziedzictwo UNESCO. Co najmniej dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Ponownie istnieje wysokie ryzyko ataku dronów! Proszę pozostać w schronach – napisał. Dalsza część teksu pod nagraniem russians struck central Lviv! – local media.

Preliminary damage was reported to a @UNESCO heritage site. pic.twitter.com/EBtIJbzWlW — EMPR.media (@EuromaidanPR) March 24, 2026 Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał informacje o uszkodzeniu budynku mieszkalnego w centrum miasta. Według Sadowego trafione zostały obiekty w trzech dzielnicach miasta. Dalsza część teksu pod nagraniami WATCH ?? Russian drone hits central Lviv. pic.twitter.com/ELTsWE37Yk — Open Source Intel (@Osint613) March 24, 2026 ?????? #????? #Lviv: ????? ??????? ??????? ?? ?????? ?????.#RussiaIsATerroristState #NaziRussia ?? pic.twitter.com/kTsMr8jZMQ — UKRAINE NEWS UP (@by_Ukraine) March 24, 2026 Rosja wystrzeliła we wtorek ponad 400 dronów w stronę Ukrainy w zmasowanym ataku przeprowadzonym w ciągu dnia – poinformował agencję Reutera rzecznik sił powietrznych Jurij Ihnat. Dalsza część tekstu pod nagraniami The moment of the second strike in Lviv. pic.twitter.com/yCAl1sPpl7 — Saint Javelin (@saintjavelin) March 24, 2026

8. Uderzenie w potencjał rakietowy na tymczasowo okupowanym Krymie Dalsza część tekstu pod nagraniem Ukraiński wywiad (DI_Ukraine) namierzył i trafił system „Bastion", niszcząc wyrzutnię i dwa pociski „Zircon", a kolejny system został uszkodzony.

9. Pożar w porcie przeładunkowym ropy w Primorsku po uderzeniu dronów Atak dronów spowodował pożar w rosyjskim terminalu eksportowym ropy naftowej w Primorsku, który jest największym takim punktem przeładunkowym nad Morzem Bałtyckim – poinformowały w poniedziałek (23 marca) władze obwodu leningradzkiego. W porcie Primorsk uszkodzono zbiornik z paliwem, doszło do pożaru – napisał w komunikatorze Telegram gubernator Aleksandr Drozdenko. Nie podał, kto stoi za tym nalotem, natomiast ukraińskie media twierdzą, że port zaatakowały ukraińskie bezzałogowce. Łącznie w nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie przechwyciły lub zniszczyły 249 dronów – poinformowało ministerstwo obrony Rosji, dodając, że bezzałogowce zneutralizowano m.in. w obwodach moskiewskim, leningradzkim i kurskim. Infrastruktura portu Primorsk służy do eksportu oleju napędowego wysokiego gatunku i ropy naftowej Urals, która jest flagowym rosyjskim surowcem eksportowym. Ponad 1 mln baryłek ropy dziennie trafia przez ten terminal na Bałtyku na rynki światowe. Według ukraińskich mediów terminal ten obsługuje także flotę cieni, czyli wysłużone tankowce, których Rosja używa do transportu ropy w celu ominięcia zachodnich sankcji. Infrastruktura w Primorsku była na celowniku ukraińskich dronów we wrześniu 2025 roku, kiedy nalot spowodował przerwanie załadunku ropy. W ciągu trwającej pełnoskalowej wojny z Moskwą, Kijów wielokrotnie atakował rosyjską infrastrukturę, włącznie z obiektami służącymi do eksportu ropy naftowej. Uderzenia te mają na celu osłabić machinę wojenną Kremla, która jest mocno uzależniona od sprzedaży surowców energetycznych. Dalsza część tekstu pod nagraniem Heavy fires continue at the Primorsk oil facility one day after Ukrainian drone attacks, with satellite imagery confirming 4-5 fuel tanks burning and potential spread to adjacent tanks and infrastructure. #Ukraine pic.twitter.com/fHVYBtllF8 — NOELREPORTS ???? ???? (@NOELreports) March 24, 2026

10. Zaporoska Elektrownia Jądrowa znów zasilana przez linię rezerwową Okupowana przez Rosję Zaporoska Elektrownia Jądrowa, na południowym wschodzie Ukrainy, utraciła połączenie z linią zewnętrzną zaopatrującą ją w energię elektryczną, w związku z czym jest obecnie zdana wyłącznie na swą jedyną linię rezerwową – poinformowała we wtorek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Dyrektor generalny (agencji) Rafael Grossi powiedział, że MAEA inicjuje rozmowy z obiema stronami w sprawie uzgodnienia lokalnego zawieszenia broni, aby umożliwić naprawę uszkodzonej linii – napisano w komunikacie MAEA na platformie X. Dalsza część tekstu pod wpisem Ukraine’s ZNPP lost the connection to the 750kv Dniprovska line today, leaving it dependent on its sole back-up line for external power. DG @rafaelmgrossi says IAEA initiates discussions with both sides on establishing local ceasefire to enable repairs of damaged power line. IAEA… pic.twitter.com/K91oUCBrfP — IAEA – International Atomic Energy Agency ?? (@iaeaorg) March 24, 2026 Od rozpoczęcia w lutym 2022 roku przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie kilkakrotnie zdarzało się, że uzgadniano lokalne zawieszenie broni, by naprawić uszkodzone linie wysokiego napięcia. Największa siłownia nuklearna w Europie jest okupowana przez Rosję od początku marca 2022 r. Sześć jej reaktorów pozostaje w stanie zatrzymania, ale muszą być chłodzone. Na terenie elektrowni znajdują się rosyjscy żołnierze oraz pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom.

11. Trwają poszukiwania zbiorowej mogiły Polaków w Ugłach na Wołyniu Po dwóch dniach poszukiwań szczątków Polaków we wsi Ugły na historycznym Wołyniu specjaliści polscy i ukraińscy, którzy prowadzą tam prace, nie odnaleźli jeszcze ich zbiorowej mogiły. Szef polskiej części ekspedycji, prof. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poinformował we wtorek, że trafiono tam na inne pochówki. W tej chwili przebadaliśmy około jednej piątej obszaru. Na tę chwilę nie natrafiliśmy na poszukiwaną mogiłę, natomiast natrafiliśmy na (inne) pochówki – powiedział dziennikarzom. Wyjaśnił, że w miejscu poszukiwań znajduje się stary cmentarz, dlatego – jak podkreślił – „nie jest to w żaden sposób zaskakujące”. Odnalezienie szczątków ludzkich wiąże się jednak z procedurami, które wymagają udokumentowania tych faktów – zaznaczył. Ossowski przypomniał, że w Puźnikach w obwodzie tarnopolskim poszukiwania szczątków polskich ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów trwały w ubiegłym roku cztery miesiące. Polskie i ukraińskie ekipy w Ugłach zamierzają pracować aż do uzyskania efektu. Zakładaliśmy, że jest to pierwszy etap pracy i mamy nadzieję, że uda się cały ten obszar podczas tego etapu przebadać. Jeśli nie uda się przebadać, to oczywiście wrócimy w najbliższym czasie, w najbliższym możliwym czasie, w ciągu kilku, pewnie tygodni – oświadczył Ossowski. Naukowiec stoi na czele ekipy, która prowadzi prace poszukiwawcze w Ugłach ze strony polskiej. Stronę ukraińską reprezentuje przedsiębiorstwo komunalne Lwowskiej Rady Obwodowej „Dola”. Prace finansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Według Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który jest zleceniodawcą, ekspedycja potrwa około tygodnia. Polską kolonię Ugły zaatakował 12 maja 1943 r. oddział UPA. Szacuje się, że w wyniku ataku spłonęło 50 gospodarstw i zginęło ponad 100 Polaków. Sotnią UPA, która popełniła tę zbrodnię, dowodził Nikon Semeniuk „Jarema”. Część mieszkańców została zamordowana we własnych domach, inni – podczas próby ucieczki do sąsiadującego z wioską lasu. W ukraińskich źródłach sam fakt zbrodni w Ugłach nie jest podważany, ale zwraca się w nich uwagę, że oprócz Polaków ofiarami mordów mieli paść również Ukraińcy z mieszanych rodzin polsko-ukraińskich. Polskę i Ukrainę od wielu lat różni pamięć o roli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, które w latach 1943-1945 dopuściły się ludobójczej czystki etnicznej na blisko 100 tys. polskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Od wiosny 2017 r. trwał spór wokół zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy, wprowadzonego przez ukraiński IPN. Zakaz został wydany po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach w województwie podkarpackim w kwietniu 2017 r. Decyzja o zniesieniu obowiązującego od 2017 r. moratorium na poszukiwania i ekshumacje szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej została ogłoszona pod koniec listopada 2024 r. podczas wspólnej konferencji prasowej szefów dyplomacji Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.

12. Rosja wybuduje w Wietnamie elektrownię atomową o mocy 2400 MW Rosja wybuduje w Wietnamie elektrownię atomową o mocy 2400 MW — poinformował we wtorek portal Vietnam Investment Review. Porozumienie, zawarte w Moskwie podczas wizyty premiera Wietnamu Pham Minh Chinha, zakłada powstanie dwóch bloków energetycznych opartych na rosyjskiej technologii. Dokument, sygnowany w poniedziałek przez szefa państwowego koncernu Rosatom Aleksieja Lichaczowa i wietnamskiego ministra, szefa Kancelarii Rządu Tran Van Sona, przewiduje budowę dwóch reaktorów typu WWER-1200 o mocy 1200 MW każdy. Elektrownia Ninh Thuan 1 ma powstać w prowincji Ninh Thuan, w południowej części Wietnamu, nad Morzem Południowochińskim. Jako projekt referencyjny dla inwestycji wskazano elektrownię Leningrad II, działającą w obwodzie leningradzkim, około 80 km na zachód od Petersburga. Nie ujawniono publicznie terminu oddania elektrowni do użytku ani szczegółów dotyczących kosztów projektu. Dla nas nie jest to jedynie umowa na budowę dwóch bloków jądrowych. Postrzegamy to jako fundament długoterminowego partnerstwa przemysłowego, które wzmocni niezależność energetyczną Wietnamu — oświadczył Lichaczow. Komunistyczny Wietnam powrócił do planów rozwoju energetyki jądrowej w 2024 r., reagując na groźbę niedoborów energii wywołanych rosnącym popytem przemysłowym i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Jak podaje Reuters, pierwotnie prace nad elektrownią wstrzymano w 2016 r. z powodów finansowych oraz obaw o bezpieczeństwo. W grudniu ubiegłego roku z planów budowy elektrowni atomowej w tym kraju ostatecznie wycofała się Japonia, co otworzyło drogę do szerszej ekspansji technologii rosyjskiej.

13. Na Litwie odwołano koncerty Dietera Bohlena po jego wypowiedziach o Rosji i Putinie Występy niemieckiego muzyka Dietera Bohlena na Litwie zostały odwołane po kontrowersyjnych wypowiedziach artysty na temat Rosji – poinformowały litewskie media. Z powodu wykonywania rosyjskiej melodii „Kalinka” na tle symboli kojarzonych z Rosją odwołano też koncert Stjepana Hausera, chorwackiego wiolonczelisty. Koncerty Bohlena, byłego członka zespołu Modern Talking miały odbyć się 20 i 21 listopada w Kłajpedzie i Kownie. Wydarzenia zapowiedziano na początku ubiegłego tygodnia, jednak po kilku dniach informacje o nich zniknęły ze stron organizatorów oraz serwisów sprzedaży biletów – podał litewski nadawca publiczny LRT. Skonsultowaliśmy się z organizatorami i uzgodniliśmy, że takie wydarzenie nie powinno odbyć się na naszej arenie – przekazał LRT przedstawiciel Żalgirio Arena w Kownie, na której miał koncertować Bohlen. Oficjalne powody odwołania koncertów nie zostały podane. Według LRT decyzja może mieć związek z publicznymi wypowiedziami Bohlena, w których krytykował pogorszenie relacji niemiecko-rosyjskich oraz opowiadał się za powrotem do współpracy energetycznej z Rosją. W jednym z wywiadów muzyk określił Niemcy i Rosję jako „drużynę marzeń” z ekonomicznego punktu widzenia. W przeszłości krytykował również sankcje Zachodu wobec Rosji po jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę oraz wzywał do dialogu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinen. Jak podają litewskie media, artysta niedawno stwierdził także, że Ukraina „nie ma szans” w starciu z Rosją. Choć Bohlen deklarował potępienie wojny, sprzeciwiał się jednocześnie dostawom broni dla Kijowa. Bohlen jest drugim znanym zagranicznym artystą, którego koncerty na Litwie odwołano w ciągu ostatnich dni. Odwołano też koncert Stjepana Hausera, chorwackiego wiolonczelisty, który miał się odbyć w sierpniu w wileńskim Parku Górnym. Powodem odwołanie tego koncertu była fala krytyki po publikacji na platformach społecznościowych nagrania, na którym muzyk wykonuje rosyjską melodię „Kalinka” na tle wizualizacji zawierającej symbole kojarzone z Rosją, w tym motywy nawiązujące do Kremla. Nagranie wywołało oburzenie części odbiorców, w tym użytkowników z Ukrainy. Materiał był elementem realizowanego przez artystę projektu „Music Unites the World” (Muzyka jednoczy świat), w ramach którego prezentuje on utwory charakterystyczne dla różnych krajów. W kolejnych dniach opublikował także nagranie z ukraińską melodią, jednak krytyczne komentarze nie ustały. Wcześniej zapowiadano, że podczas koncertu w Wilnie Hauser wykona również litewski utwór. Ostatecznie wydarzenie nie dojdzie do skutku.

14. Przedłużono działanie międzynarodowego zespołu badającego zbrodnie związane z rosyjską agresją na Ukrainę O kolejne dwa lata przedłużono funkcjonowanie międzynarodowego Wspólnego Zespołu Śledczego (JIT) ws. napaści Rosji na Ukrainę; położy on teraz nacisk na nielegalny transfer i deportację ukraińskich dzieci do Rosji i Białorusi – poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Jak czytamy w komunikacie rzecznika PK, zmiana umowy o powołaniu JIT, która przedłuża jego funkcjonowanie o kolejne dwa lata, została podpisana przez prokuratorów generalnych Litwy, Polski, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Słowacji i Rumunii w Hadze 20 marca br. Stronę polską reprezentował I zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Wspólny Zespół Śledczy (JIT) w sprawie napaści Rosji na Ukrainę został utworzony 25 marca 2022 r. Początkowo tworzyły go Ukraina, Polska i Litwa. W kolejnych miesiącach do zespołu dołączyły kolejne państwa – Estonia, Łotwa, Słowacja i Rumunia, a także partnerzy instytucjonalni – m.in. Eurojust, Europol oraz Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Początkowo zajmował się on badaniem oraz zbieraniem dowodów dotyczących napaści Rosji na Ukrainę. W kwietniu 2023 r. jego działalność została jednak poszerzona o badanie przypadków ludobójstwa, do jakich może dochodzić w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. We wtorkowym (24 marca) komunikacie czytamy, że poza przedłużeniem działania zespołu – do 25 marca 2028 r. – zmieniona umowa przewiduje także „dalsze wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie ścigania najpoważniejszych zbrodni prawa międzynarodowego, w tym zbrodni wojennych i ludobójstwa”. Jak przekazał prok. Nowak, podczas spotkania uzgodniono również, że w swoich dalszych pracach zespół położy szczególny nacisk na nielegalny transfer i deportację ukraińskich dzieci do Rosji i Białorusi, w tym na przypadki przymusowego nadawania dzieciom obywatelstwa oraz przekazywania ich do adopcji. Wprowadzone do umowy zmiany – jak czytamy – obejmują także „aktualizację zakresu prowadzonych postępowań oraz doprecyzowanie zasad gromadzenia, wymiany i wykorzystywania materiału dowodowego, w tym jego użycia w postępowaniach pozostających w związku z głównym przedmiotem śledztwa”. Prok. Nowak podkreślił, że od momentu powołania JIT stanowi „kluczową platformę współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, umożliwiając skoordynowane prowadzenie czynności dowodowych oraz efektywną wymianę informacji”. Rzecznik PK dodał, że dotychczasowa współpraca w ramach zespołu śledczego przyniosła „wymierne efekty procesowe” – „w tym wykorzystanie materiału dowodowego w postępowaniach prowadzonych w Ukrainie oraz identyfikację podejrzanych w innych państwach”.

15. Rosyjskie drony zaatakowały 14-piętrowy budynek mieszkalny w Dnieprze Rannych zostało co najmniej siedmiu cywilów.

16. Dwie dziennikarki skazane zaocznie na 7,5 i 8 lat za posty o wojnie w Ukrainie Dwie dziennikarki zostały skazane zaocznie przez sądy w Rosji na – odpowiednio – 7,5 i 8 lat pozbawienia wolności za posty w internecie dotyczące działań żołnierzy rosyjskich w Ukrainie – poinformował we wtorek rosyjski niezależny portal Mediazona. Dziennikarka zdelegalizowanej w Rosji niezależnej telewizji Dożd Walerija Ratnikowa została skazana na 7,5 roku pozbawienia wolności za posty na temat masakrowania ludności cywilnej w Buczy, dopuszczaniu się szabru przez rosyjskich żołnierzy oraz gwałtów na Ukrainkach. TV Dożd została uznana w 2022 r. za „zagranicznego agenta” i zmuszono ją do zaprzestania nadawania w Rosji z powodu relacjonowania wojny w Ukrainie. Z kolei dziennikarkę Ksienię Łuczenko skazano na 8 lat kolonii karnej za rozpowszechnianie „fejków na temat armii rosyjskiej”. Łuczenko napisała na Telegramie o rosyjskim ataku rakietowym na szpital dziecięcy w Kijowie w lipcu 2024 r. Obie dziennikarki zostały uznane w Rosji za „zagraniczne agentki”. Obie musiały wyjechać z kraju.

17. Premierka Litwy: dron, który rozbił się na naszym terytorium, pochodził z Ukrainy Premierka Litwy Inga Ruginiene potwierdziła we wtorek (24 marca), że dron, który eksplodował w poniedziałek wcześnie rano w rejonie (powiecie) orańskim, był dronem ukraińskim, przeznaczonym do ataku na cel w Rosji. Dron, który przekroczył naszą przestrzeń powietrzną i wleciał do rejonu orańskiego, był dronem ukraińskim i ma związek z operacją, którą Ukraińcy przeprowadzili tamtej nocy przeciwko Rosji – powiedziała Ruginiene po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. Już teraz możemy z całą pewnością stwierdzić, że był to zbłąkany dron – dodała szefowa rządu. Według litewskiego ministra obrony Robertasa Kaunasa, był to jeden z dronów z roju atakującego rosyjski port w Primorsku nad Bałtykiem. Znajduje się tam terminal do przeładunku ropy naftowej. Minister zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że bezzałogowca nie wykryły ani litewskie, ani białoruskie systemy radarowe, gdyż dron leciał najprawdopodobniej na wysokości poniżej 300 metrów. Służby prowadzą dalsze działania na miejscu zdarzenia.

18. Sandu: rosyjski atak na Ukrainę odciął połączenie energetyczne z Europą Prezydentka Mołdawii Maia Sandu obarczyła we wtorek (24 marca) Rosję odpowiedzialnością za odcięcie połączenia energetycznego jej kraju z państwami europejskimi; jest to skutek ataku na infrastrukturę energetyczną Ukrainy z ostatniej nocy – podała agencja Reutera. Są dostępne alternatywne trasy, ale sytuacja pozostaje delikatna. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność – napisała Sandu na swoim profilu na platformie X. „Ataki na cywilną infrastrukturę energetyczną Ukrainy to zbrodnia wojenna – dodała prezydentka. Dalsza część tekstu pod wpisem Russia’s strikes on civilian energy infrastructure in Ukraine are a war crime — and an attack on all of us. Overnight strikes disconnected Moldova’s key power link with Europe. Alternative routes are in place, but the situation remains fragile. Russia alone bears responsibility. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 24, 2026 Jak informuje mołdawska agencja prasowa IPN, linia energetyczna z rumuńskiego miasta Isaccea do Vulcanesti w Mołdawii, przebiegająca częściowo przez terytorium Ukrainy, została wyłączona z działania na skutek rosyjskiego uderzenia na obwód odeski. Przedsiębiorstwo Moldelectrica, odpowiedzialne za dostawy energii elektrycznej w Mołdawii, poinformowało o uruchomieniu alternatywnych połączeń z Rumunią w celu zapewnienia dostaw prądu. W ataku przeprowadzonym na Ukrainę w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja wykorzystała 34 rakiety i 392 drony; zginęło co najmniej pięć osób.

19. Alaksandr Łukaszenka złoży oficjalną wizytę w Pjongjangu Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka złoży wizytę w Korei Północnej na zaproszenie „przewodniczącego spraw państwowych” Kim Dzong Una – podała we wtorek państwowa agencja KCNA. Będzie to pierwsza podróż białoruskiego lidera do Pjongjangu. Oficjalny termin i plan nie zostały ujawnione. Południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na rosyjskie media państwowe, przekazała, że dojdzie do niej w dniach 25-26 marca. Według tych doniesień liderzy przeprowadzą rozmowy na temat „pełnego zakresu stosunków dwustronnych”. Oczekuje się, że wizyta „wzmocni ramy prawne relacji i pobudzi współpracę dwustronną”. Według obserwatorów propozycja spotkania mogła paść już we wrześniu ubiegłego roku podczas parady wojskowej w Pekinie. W wygłoszonym we wtorek przemówieniu przed parlamentem Kim zapowiedział, że Pjongjang zamierza „kontynuować poprawę i wzmacnianie relacji z krajami tradycyjnie przyjaznymi”, co odczytywane jest jako dalsze szukanie sojuszników w obliczu izolacji. Białoruś pozostaje jednym z najbliższych sojuszników Rosji i otwarcie popiera inwazję na Ukrainę. Łukaszenka, często nazywany przez zachodnie media „ostatnim dyktatorem Europy”, rządzi nieprzerwanie od 1994 roku, a ostatnie zmiany prawne umożliwiły mu sprawowanie władzy do 2030 roku. Jego historyczna wizyta w Korei Północnej następuje w momencie zacieśniania trójstronnej współpracy politycznej i militarnej na linii Pjongjang-Moskwa-Mińsk. Yonhap zwraca uwagę, że dyplomatyczne zbliżenie obu reżimów widoczne jest od kilku lat. Szefowa północnokoreańskiego MSZ Cze Son Hui odwiedzała Mińsk dwukrotnie w ostatnim czasie – w lipcu 2024 roku oraz w październiku ubiegłego roku. Wpływowa siostra przywódcy KRLD, Kim Jo Dzong, ujawniła wcześniej w oświadczeniu, że strona białoruska „przynajmniej od dwóch lat” zabiegała o spotkanie na najwyższym szczeblu.

20. Władze Ukrainy: pięć osób zginęło ostatniej nocy w zmasowanych rosyjskich atakach powietrznych Wojska rosyjskie zaatakowały w nocy z poniedziałku na wtorek (23/24 marca) Ukrainę, wykorzystując 34 rakiety i 392 drony; w obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim zginęło łącznie co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych – poinformowały władze lokalne. Biuro prasowe charkowskiej prokuratury obwodowej powiadomiło, że odnotowano bezpośrednie trafienie w pociąg elektryczny relacji Słatyne–Charków. Na miejscu zginął 61-letni pasażer. Maszynista pociągu oraz jego pomocnik doznali silnej reakcji na stres. Obecnie na miejscu zdarzenia pracują wszystkie służby – napisano w komunikacie. Według wstępnych informacji armia rosyjska wykorzystała do ataku dron typu FPV, który uderzył w wagon pociągu znajdujący się w tym momencie na stacji Słatyne. Rosyjska armia zaatakowała obwód połtawski, gdzie dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych – poinformowały lokalne władze. Media donosiły o licznych eksplozjach w Połtawie. Około wpół do trzeciej nad ranem wróg rozpoczął zmasowany atak na Zaporoże, najpierw sześć dronów uderzeniowych, następnie pięć rakiet balistycznych. Jedna osoba zginęła, dziewięć osób zostało rannych – napisał szef obwodowej administracji wojskowej Iwan Fedorow. Zaznaczył, że celem ataku były dzielnice mieszkalne oraz obiekty infrastruktury. Uszkodzonych zostało 20 bloków wielopiętrowych, sześć domów prywatnych, sklep, budynki niemieszkalne oraz przedsiębiorstwa. We wtorek rano Rosjanie ostrzelali z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych centralną dzielnicę Chersonia; jedna osoba zginęła, dwie osoby zostały ranne – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin. Siły Powietrzne Ukrainy podały, że w nocy z poniedziałku na wtorek armia rosyjska użyła w swych atakach 34 rakiet i 392 dronów różnych typów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 25 rakiet i 365 dronów. Zarejestrowano sześć trafień rakietami i 27 uderzeń bezzałogowych statków powietrznych w 22 lokalizacjach. Dalsza część tekstu pod wpisem

21. Port w Primorsku po ataku ukraińskich dronów Największe rosyjskie porty naftowe nad Zatoką Fińską niedaleko Petersburga, tj. w Primorsku przy granicy z Finlandią oraz Ust-Łudze przy granicy z Estonią zawiesiły wczoraj eksport ropy naftowej i paliw z powodu ataków ukraińskich dronów – podała agencja Reutera.

22. Rosyjkie straty wojenne Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, śmierć poniosło 1289740 żołdaków Władimira Putina. Dalsza część tekstu pod wpisem "What we do in life, echoes in eternity" Maximus Decimus Meridius The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to March 24, 2026. pic.twitter.com/303msUgvoX — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 24, 2026

23. Rosja zaatakowała Zaporoże i obwód połtawski, trzy osoby zginęły Rosja zaatakowała w nocy z poniedziałku na wtorek (23/24 marca) Zaporoże i obwód połtawski na Ukrainie. Zginęły trzy osoby, 14 zostało rannych. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Rosja przeprowadziła potężny, skoordynowany atak na Zaporoże używając dronów i rakiet – poinformował szef zaporoskich władz wojskowych Iwan Fedorow. W Zaporożu uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych i dwa domy prywatne, sklep, budynki niemieszkalne i obiekt infrastruktury przemysłowej. W obwodzie połtawskim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i hotel. „W ataku wroga dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych” – zakomunikował szef połtawskich władz obwodowych Witalij Djakiwnycz. Dalsza część tekstu pod wpisem One person was killed as a result of a massive combined drone and missile attack on Zaporizhzhia, reported the head of the RMA Ivan Fedorov. Six multi-apartment buildings and two private houses, a store, non-residential buildings, and an industrial infrastructure facility were… pic.twitter.com/4UoGKlyJNp — EMPR.media (@EuromaidanPR) March 24, 2026