Nie odbyły się żadne negocjacje z USA – oświadczył przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Komunikat opublikował po doniesieniach o jego udziale w negocjacjach pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi i możliwości udziału w szczycie z przedstawicielami USA pod koniec tygodnia w Pakistanie.

„Nie odbyły się żadne negocjacje z USA, a fake newsy są wykorzystywane do manipulowania rynkami finansowymi i naftowymi oraz do wyrwania się z bagna, w którym tkwią USA i Izrael” – napisał w mediach społecznościowych przewodniczący irańskiego parlamentu.

Prezydent USA przekonywał wcześniej, że prowadzi rozmowy z irańskimi władzami i że w wielu kwestiach osiągnięto porozumienie.

Portal Axios twierdzi, że wysocy ranga przedstawiciele Turcji, Egiptu i Pakistanu prowadzą oddzielne rozmowy z amerykańskim wysłannikiem na Bliski Wschód, Steve’m Witkoffem, i z irańskim ministrem spraw zagranicznym Abbasem Aragczim. Telewizja Fox News podała natomiast informacje o wczorajszych rozmowach z udziałem Witkoffa i przedstawiciela prezydenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera.

Mohammad Bagher Ghalibaf odgrywa coraz bardziej centralną rolę w Iranie, w miarę jak izraelskie i amerykańskie ataki eliminują polityczne przywództwo Republiki Islamskiej. Były dowódca Strażników Rewolucji Islamskiej, burmistrz Teheranu, szef policji krajowej i kandydat na prezydenta jest teraz kluczowym ogniwem pomiędzy elitami politycznymi, bezpieczeństwa i duchowieństwa.