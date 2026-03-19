Wartość Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu – napisał w czwartek (19 marca) na platformie X premier Donald Tusk. Wskazał przy tym, że wzrost wyceny polskiego koncernu multienergetycznego ponad wartość rosyjskiego koncernu gazowego wynika ze zmiany rządu w Polsce i odejścia PiS od władzy.

Dwa lata bez PiS-u i wartość polskiego Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu. Wystarczy nie kraść. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 19, 2026

Kurs Orlenu notowanego na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie rośnie od ponad 14 miesięcy. Od początku zeszłego roku do 17 marca tego roku akcje koncernu prawie potroiły wartość, z około 47 zł do około 136 zł.

W ubiegłym tygodniu media odnotowały, że 11 marca akcje Orlenu wzrosły o 5,6 proc., co podniosło kapitalizację spółki do prawie 150 mld zł, czyli ponad 40 mld dolarów. Wskazywano przy tym, że dla porównania wartość rynkowa Gazpromu wynosiła w tym czasie około 38,9 mld dolarów.

Co miało wpływ na wzrost znaczenia Orelnu?

„Koncern paliwowo-energetyczny Orlen osiągnął wartość rynkową wyższą niż rosyjski gigant gazowy Gazprom. To zmiana na rynku energetycznym, która jest istotna w kontekście sankcji nałożonych na Rosję” – pisał w miniony czwartek Business Insider Polska. Zwrócił przy tym uwagę na wskazania analityków, iż na wzrost znaczenia Orlenu duży wpływ miały wcześniejsze przejęcia innych spółek energetycznych. Portal przypomniał jednocześnie, że w ostatnich latach koncern włączył do swojej struktury m.in. Grupę Lotos, PGNiG oraz Energę.

Portal informował jednocześnie, że „z kolei spadek wartości Gazpromu analitycy wiążą przede wszystkim z sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję oraz z utratą dużej części rynku w Europie”.

Jakie dalsze prognozy?

Odnotowując w ubiegłym tygodniu osiągniętą przez Orlen rekordową kapitalizację oraz to, że koncern po raz pierwszy w historii wyprzedził Gazprom pod względem wartości rynkowej, portal stockwatch.pl wspominał o opiniach analityków wskazujących, że rosnące marże rafineryjne, drożejący gaz i napięcia na Bliskim Wschodzie mogą w najbliższych miesiącach dodatkowo wspierać wyniki oraz kurs akcji paliwowego giganta.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

W ramach tworzenia koncernu multienergetycznego Orlen w 2020 r. przejął Grupę Energa, a w 2022 r. Grupę Lotos i ówczesny PGNiG.