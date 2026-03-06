1 marca kolejne gminy dołączyły do grona tych, w których powstały Centra Usług Społecznych. Zastąpiły one Ośrodki Pomocy Społecznej. CUS nie zajmuje się tylko zasiłkami, ale oferuje szeroki pakiet usług. Może to być organizacja opieki nad seniorem, darmowe porady psychologa, warsztaty dla młodych rodziców czy rehabilitacja. Wśród tych samorządów, które startują z ideą CUS jest Krosno Odrzańskie.

– To, że dopiero w marcu weszliśmy do grona gmin, w których działa CUS, pozwoliło nam na zapoznanie się z doświadczeniami innych samorządów – mówi Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Burmistrz Grzegorz Garczyński dodaje, że podpatrując inne samorządy wiadomo już, że bardzo dobrym pomysłem jest usługa tzw. złotej rączki, taksówka dla seniora, czy szeroki zakres usług rehabilitacyjnych. Centrum Usług Społecznych w Krośnie Odrzańskim takie usługi proponuje lub wkrótce będzie je oferować.