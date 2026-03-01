Gaz-System zapewnia, że dostawy błękitnego paliwa do Polski są w pełni zabezpieczone. W związku z sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie spółka informuje, że krajowy system przesyłowy gazu ziemnego działa stabilnie, bezpiecznie i bez zakłóceń.

Dorota Gajewska z Gaz-Systemu powiedziała, że polska infrastruktura przesyłowa i regazyfikacyjna jest przygotowana do odbioru dostaw gazu ziemnego z dowolnego kierunku na świecie.

– Dywersyfikację źródeł zapewniają połączenia międzysystemowe z państwami Unii Europejskiej, gazociąg Baltic Pipe oraz Terminal LNG w Świnoujściu, którego przepustowość umożliwia pokrycie istotnej części krajowego zapotrzebowania – przekazała Gajewska.

Podkreśliła też, że w Polsce jest wysoki, jak na tę porę roku, poziom zapełnienia magazynów gazu – wynosi około 50 procent, co plasuje Polskę wśród liderów w Europie.