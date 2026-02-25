Gmina Szczaniec zabiega o możliwość wykorzystania gruntów Skarbu Państwa leżących na terenie naszej gminy. Stąd rozmowy szczanieckiego samorządu z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

– Dla dalszego rozwoju naszej gminy ważnej jest wsparcie lokalnych rolników i rozwój infrastruktury. Lubuskim oddział KOWR może nam w tym pomóc – mówi Maciej Sieńkowski, wójt Szczańca.

Aby gmina mogła skutecznie zabiegać o przekazanie działek przez rządową agencję, samorząd musi przedstawić dokumentację dotyczącą przyszłego wykorzystania gruntów zgodnie ze składanymi deklaracjami.