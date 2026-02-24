Trwają powiatowe eliminacje 48. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wcześniej odbyły się eliminacje gminne, które wyłoniły po dwóch reprezentantów z każdej grupy wiekowej. – Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego – mówi kapitan Sebastian Olczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

W kwietniu odbędą się eliminacje powiatowe, a finał odbędzie się pod koniec maja w Częstochowie.