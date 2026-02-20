W kinach trwają przedpremierowe pokazy dramatu z elementami thrillera pt. „Tajny agent” (tytuł oryginalny „O agente secreto” w języku brazylijskim).

Akcja filmu osadzona jest w Brazylii w latach 70. ubiegłego wieku, w mrocznych czasach dyktatury wojskowej. To trzymająca w napięciu opowieść o ucieczce mężczyzny uwikłanego w niebezpieczną, polityczno-kryminalną intrygę. W roli głównej występuje rewelacyjny Wagner Moura. „Tajny agent” zdobył już dwa Złote Globy, trzy nagrody w Cannes i wkrótce powalczy o Oscary w aż czterech kategoriach. Oficjalna polska premiera 27 marca 2026 roku.