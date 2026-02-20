Z okazji Dnia Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym w wielu miastach biskupi odprawią msze św. i nabożeństwa drogi krzyżowej w intencji skrzywdzonych. W Krakowie mszę św. w intencji skrzywdzonych odprawi kard. Grzegorz Ryś.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele obchodzony jest Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym.

Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak podkreślił, że dzień ten „konfrontuje nas z prawdą, że przemoc seksualna istnieje w naszym społeczeństwie i dotyka wielu osób także we wspólnocie Kościoła”. Zaznaczył, że najważniejsze jest stanięcie przy skrzywdzonych i okazanie im bliskości, empatii i solidarności.

Myślę, że naszą rolą jest przede wszystkim towarzyszyć i tworzyć bezpieczne przestrzenie, w których osoby skrzywdzone będą w stanie ujawnić swoją krzywdę i uzyskać profesjonalną pomoc

– dodał.

W Dniu Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym w archidiecezji krakowskiej nabożeństwa w intencji osób skrzywdzonych odbędą się kilkunastu parafiach, m.in. Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach i Parafii św. Marcina w Krzeszowicach.

O godz. 18 mszę św. w tej intencji odprawi w Parafii p.w. św. Mikołaja metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś. Po Eucharystii rozpocznie się droga krzyżowa.

W Warszawie nabożeństwo drogi krzyżowej w intencji osób skrzywdzonych i zranionych w Kościele odprawi o godz. 18 w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela bp Michał Janocha. Po nabożeństwie, o godz. 19 zostanie odprawiona również msza św. w tej intencji.

W Gnieźnie nabożeństwo drogi krzyżowej w intencji osób skrzywdzonych odprawi o godz. 17:30 w Bazylice prymasowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny prymas Polski abp Wojciech Polak. Po nabożeństwie prymas będzie przewodniczył mszy św. w tej samej intencji. Drogi krzyżowe i msze św. z tej okazji odprawione zostaną także w Parafii pw. św. Jadwigi we Wrześni, Parafii pw. św. Wojciecha w Węgrowcu i w Parafii pw. Imienia NMP w Inowrocławiu.

Ponadto w sobotę w godz. 10-12 w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbędzie się konferencja przeznaczona dla rodziców i wychowawców pt. „Jak chronić nasze dzieci przed przemocą?”. Wstęp na konferencję jest wolny.

W archidiecezji gdańskiej nabożeństwu drogi krzyżowej w intencji skrzywdzonych przewodniczyć będzie o godz. 17:30 w oliwskiej archikatedrze przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.

W archidiecezji katowickiej drogę krzyżową w intencji osób skrzywdzonych i wykorzystanych seksualnie odprawi o godz. 17 w Archikatedrze Chrystusa Króla abp Andrzej Przybylski.

Dzień modlitwy w intencji osób skrzywdzonych obchodzony jest w całym Kościele z inicjatywy papieża Franciszka, a Kościół w Polsce na datę obchodów wyznaczył pierwszy piątek Wielkiego Postu. Zgodnie z zarządzeniem KEP w świątyniach katolickich w naszym kraju tego dnia odprawiane są nabożeństwa drogi krzyżowej wynagradzającej za grzechy wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży.

Pierwszy raz Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym obchodzony był w 2017 r. Pierwsze nabożeństwo pokutne w Polsce odbyło się 20 czerwca 2014 r. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Jego inicjatorem był koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży KEP o. Adam Żak.

Materiały duszpasterskie na ten dzień dostępne są na stronie >>wspolnotazezranionymi.pl<<.

Są tam propozycje modlitwy wiernych, modlitwy całej wspólnoty czy teksty do adoracji Najświętszego Sakramentu napisane przez osoby, które doświadczyły krzywdy lub miały kontakt z takimi osobami. Teksty rozważań drogi krzyżowej przygotowała w tym roku s. Scholastyka Iwańska ZSAPU. S. Iwańska od wielu lat towarzyszy ona osobom skrzywdzonym i ich rodzinom, jest delegatką w zgromadzeniu sióstr albertynek, działa również w telefonie wsparcia „Siostry dla Skrzywdzonych”.