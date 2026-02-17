W Żaganiu powstaną 24 nowe mieszkania. To wynik podpisanej umowy między Żagańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego a firmą, która wykona zadanie. Blok mieszkalny wybudowany zostanie przy ulicy Bema. Wartość inwestycji to 8,5 miliona złotych.

Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego w wysokości 12 milionów złotych. – Udało się ustalić korzystną cenę za wykonanie prac, więc pieniądze, które dostaliśmy zabezpieczą w stu procentach budowę mieszkań pod klucz. Za dwanaście miesięcy po zakończeniu inwestycji kolejne rodziny będą mogły cieszyć się długo oczekiwanym lokum – mówi burmistrz Sławomir Kowal: