Poznaliśmy nazwy dwóch nowych ulic w Zbąszynku. Samorząd ogłosił konkurs na ich nazwy. Najpierw odbyła się preselekcja, a potem z węższej grupy propozycji wybrano dwie, które będą już obowiązywać.

– To trochę taka zabawa, ale wszyscy podeszliśmy do sprawy bardzo poważnie – informuje Jan Makarewicz, sekretarz gminy Zbąszynek.

Przypomnijmy, że 1 stycznia obszar miasta Zbąszynek powiększył się o 93 hektary. Na tym terenie powstaje osiedle domków jednorodzinnych. Do tej pory ulice na osiedlu wytyczone nie miały swoich nazw.