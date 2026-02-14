Rozpoczynające się ferie wygenerowały większy ruch w oddziale paszportowym w Zielonej Górze. Jak wynika z wyliczeń, wnioski o dokumenty składa około 130 osób dziennie. Czas oczekiwania wynosi około 2 tygodni – mówi kierownik oddziału Robert Czuchrzyński, który podsumował także rok 2025:

Przed wizytą w oddziale paszportów powinno się dokonać rezerwacji terminu. Zdarza się jednak, że mieszkańcy przychodzą i czekają w kolejce. Część przyjeżdża z zagranicy:

Dziennie oddział paszportów w Zielonej Górze wydaje około 100 dokumentów. Urzędnicy przypominają, że zdjęcie paszportowe nie może być starsze niż 6 miesięcy.