Jest nowa koncepcja przebudowy gorzowskiego schroniska. Trwają przygotowania do modernizacji.

Schronisko „Azorki” znajdujące się przy ulicy Fabrycznej wkrótce czekają duże zmiany. Zgodnie z planem obiekt zostanie zmodernizowany, jednak po uzgodn9ieniach z zarządcą schroniska zmieniła się nieco koncepcja przebudowy. Wszystko po to, by poprawić funkcjonalność obiektu i warunki bytowe dla zwierząt – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy z gorzowskiego magistratu.

W ramach nowych założeń planowana jest budowa jednego, nowego budynku – dodaje Wiesław Ciepiela.

W gorzowskim schronisku przebywa obecnie około 100 psów. W okresie zimowym zarządcy obiektu apelują o tymczasowe adopcje zwierząt, by łatwiej było im przetrwać mrozy.