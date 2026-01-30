20 bezdomnych psów znalazło schronienie na zimę. Każdy może adoptować czworonoga na dom tymczasowy.

Zima to szczególnie trudny czas dla bezdomnych zwierząt. Gorzowskie schronisko po raz kolejny zachęca więc mieszkańców do tymczasowych adopcji psów. Warto przygarnąć zwierzę na zimę, by pomóc mu przetrwać największe mrozy. Część psów trafiła już do ciepłych domów – mówi Izabela Kunicka ze Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Azyl”, zarządzającego schroniskiem.

Każdy kto ma chęci i możliwości wciąż może adoptować na zimę psa ze schroniska. Wolontariusze pomogą wybrać odpowiedniego czworonoga.

Chętni do adopcji psów mogą się kontaktować ze schroniskiem – placówka znajduje się przy ulicy Fabrycznej.