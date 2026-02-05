Zmrożone szyby aut, białe oraz śliskie ulice i chodniki. Taki wygląda w skrócie poranek w Gorzowie. Spełniły się prognozy. Co prawda, takiej gołoledzi jak tydzień temu nie ma, ale ulice są śliskie, mamy marznące opady śniegu i śniegu z deszczem.
Inneko RCS wczoraj zapewniało, że będzie sypało ulice, ale kiedy pada, poprawa warunków nie nastąpi szybko. Dlatego służby apelują do kierowców o bezpieczną jazdę.
Tak o godz. 7:30 wyglądała sytuacja w Gorzowie. Relacja Elżbiety Kobelak:
W najbliższych dniach pogoda w kraju będzie zmienna i niebezpieczna. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek:
Na sytuacje zareagowały szkoły. Pierwsze, drugie i czwarte liceum ogólnokształcące poinformowały, że w czwartek przejdą w tryb zdalny. Rodzice i uczniowie powinni sprawdzić informacje od swoich szkół w dziennikach elektronicznych.
Czytaj także:
Gorzowskie szkoły reagują przed gołoledzią
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gołoledzią w czwartek. Pierwsze gorzowskie szkoły już dziś po południu podjęły decyzje dotyczące jutrzejszej nauki. O szczegółach Ela Kobelak:Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Ostrzeżenia przed gołoledzią dla wszystkich 16 województw. Nastąpi zwrot w pogodzie
W związku z nadejściem ciepłego frontu atmosferycznego w najbliższych dniach temperatura na południu kraju wyniesie do 7 st. C. Od dzisiejszego wieczora obowiązywać będą alerty przed opadami marznącymi w...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Szkoły zamknięte z powodu mrozu. MEN zaktualizowało listę
Z powodu niskiej temperatury w środę (4 lutego) zajęcia odwołano w 173 szkołach. Najwięcej w woj. pomorskim – w 114 i w woj. mazowieckim – w 26. W części...Czytaj więcejDetails