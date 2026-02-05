Zmrożone szyby aut, białe oraz śliskie ulice i chodniki. Taki wygląda w skrócie poranek w Gorzowie. Spełniły się prognozy. Co prawda, takiej gołoledzi jak tydzień temu nie ma, ale ulice są śliskie, mamy marznące opady śniegu i śniegu z deszczem.

Inneko RCS wczoraj zapewniało, że będzie sypało ulice, ale kiedy pada, poprawa warunków nie nastąpi szybko. Dlatego służby apelują do kierowców o bezpieczną jazdę.

Tak o godz. 7:30 wyglądała sytuacja w Gorzowie. Relacja Elżbiety Kobelak:

W najbliższych dniach pogoda w kraju będzie zmienna i niebezpieczna. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek:

Na sytuacje zareagowały szkoły. Pierwsze, drugie i czwarte liceum ogólnokształcące poinformowały, że w czwartek przejdą w tryb zdalny. Rodzice i uczniowie powinni sprawdzić informacje od swoich szkół w dziennikach elektronicznych.