Rekordowe przymrozki w całym kraju. W Lubuskiem dziś w nocy mieliśmy kilkunastostopniowe przymrozki. Służby wojewody lubuskiego na bieżąco monitorują sytuację w regionie. Szczególną uwagę policja, straż miejska i inne służby mundurowe zwracają na osoby w kryzysie bezdomności.

Jak mówi Sławomir Pawlak, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego, osoby potrzebujące mogą skorzystać z pomocy noclegowni i ogrzewalni. – Są tu jeszcze wolne miejsca – dodaje przedstawiciel wojewody.

Od wielu dni kontrolowane są także pustostany, skwery, parki i altany śmietnikowe, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Temperatury są bardzo niskie. W weekend jedna osoba zmarła najprawdopodobniej z wychłodzenia.

Bardzo niskie temperatury spowodowały, że część szkół w kraju zdecydowała się odwołać dziś zajęcia z uczniami. W Lubuskiem są to sytuacje jednostkowe.

Zajęcia w szkole odwołały dziś trzy szkoły ponadpodstawowe w Gorzowie. Jedna z placówek edukacyjnych z Gorzowa zdecydowała się dziś wprowadzić nauczanie zdalne. W Lubsku zaś zajęcia w jednej ze szkół zostały skrócone do 30 minut, zamiast 45.

Niskie temperatury będą się jeszcze utrzymywać przez kilka dni. Najbliższej nocy najzimniej będzie w powiecie strzelecko-drezdeneckim tu termometry wskażą -15 stopni.

Służby wojewody proszą o rozwagę także podczas spędzana czasu na świeżym powietrzu. Ważne jest dostosowanie ubioru do panujących warunków. Mimo niskich temperatur niebezpieczne może być również wchodzenie na zamarznięte akweny.