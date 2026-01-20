Promy w regionie stoją.

Informujemy, że z powodu warunków meteorologicznych przeprawa promowa w Połęcku, w ciągu drogi wojewódzkiej 138, została wstrzymana.

Na Odrze ma miejsce kolejny pochód kry, dlatego ze względów bezpieczeństwa osób obsługujących promy oraz ich użytkowników, przeprawy promowe w Brodach oraz Pomorsku również zostały zamknięte. Informacje na bieżąco możecie sprawdzać na stronie >>zdw.zgora.pl<<.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze administruje trzema przeprawami promowymi przez Odrę:

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Połęcku;

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku;

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w Brodach.

Informacje nt. kursowania przepraw promowych są aktualizowane na bieżąco. Aktualizacja odbywa się po godzinie 7:00.

Promy na ww. przeprawach mogą przewozić pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 6t.