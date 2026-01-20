Promy w regionie stoją.
Informujemy, że z powodu warunków meteorologicznych przeprawa promowa w Połęcku, w ciągu drogi wojewódzkiej 138, została wstrzymana.
Na Odrze ma miejsce kolejny pochód kry, dlatego ze względów bezpieczeństwa osób obsługujących promy oraz ich użytkowników, przeprawy promowe w Brodach oraz Pomorsku również zostały zamknięte. Informacje na bieżąco możecie sprawdzać na stronie >>zdw.zgora.pl<<.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze administruje trzema przeprawami promowymi przez Odrę:
- w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Połęcku;
- w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku;
- w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w Brodach.
Informacje nt. kursowania przepraw promowych są aktualizowane na bieżąco. Aktualizacja odbywa się po godzinie 7:00.
Promy na ww. przeprawach mogą przewozić pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 6t.
Polecamy
Premier Tusk o nowym promie Jantar Unity
Od 20 stycznia na Bałtyku będzie pływać największy prom, zbudowany w polskiej stoczni i dla polskiego armatora - „Jantar Unity”....Czytaj więcejDetails