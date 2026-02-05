Potrącenie pieszej w Raculi. Do zdarzenia doszło na ul. Głogowskiej, na przejściu dla pieszych. Jest korek w tym miejscu – największe przestoje od strony Drzonkowa – informują kierowcy. Kobieta została zabrana do szpitala. W Zielonej Górze gołoledź – obowiązuje pogodowy alert II stopnia.

Służby odśnieżające miasto pracowały całą noc. Policja i straż pożarna oceniły wieczorne i nocne godziny, jako spokojne. Doszło do jednego zdarzenia – na rondzie przy al. Wojska Polskiego, przy wyjeździe na Krosno, auto znalazło się w rowie. Nie było osób poszkodowanych. Jak podało miasto, stu pracowników ZGK działa w terenie, a główne ulice zabezpiecza 13 dużych pługo-piaskarek. 18 małych pojazdów pracuje na ciągach pieszych i rowerowych.

W porannym komunikacie ZGK informuje, że warunki pogodowe cały czas są trudne. Marznące opady mogą pojawiać się przez cały dzień.