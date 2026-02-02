Napisz list do wnuczka i opowiedz o swoich niezapomnianych rozrywkach – Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze przygotowało konkurs dla seniorów.

Akcja ma na celu zaprezentowanie młodzieży, jak dawniej wyglądały gry i zabawy, które dziś nie są już popularne. Wszystko po to, aby walczyć z narastającym problemem uzależnienia dzieci od urządzeń elektronicznych.

Prace należy składać bezpośrednio do Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze. Wyniki konkursu poznamy 16 lutego.