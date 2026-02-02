Podczas mroźnej pogody pamiętajmy o osobach, które potrzebują naszego wsparcia. Ujemne temperatury i padający śnieg mogą być dużym zagrożeniem dla osób nocujących na dworze. Funkcjonariusze regularnie przeprowadzają kontrolę obozowisk bezdomnych i przypominają, że do ich dyspozycji jest stołówka, łaźnia czy schronisko.

Zapytaliśmy też Zielonogórzan, jak radzą sobie z ujemnymi temperaturami:

Wsparcie oferuje również Polski Czerwony Krzyż, który wspólnie ze służbami mundurowymi prowadzi patrole w wielu miastach na terenie naszego kraju. Jedna z akcji odbyła się w miniony weekend w Nowej Soli. Zdaniem Krzysztofa Piwowarczyka, szefa Lubuskiej Grupy Humanitarnej PCK, wiele osób potrzebuje naszej pomocy:

Krzysztof Piwowarczyk zachęca do wsparcia osób bezdomnych i zgłaszania miejsc w których przebywają:

Przypominamy, że na terenie Zielonej Góry funkcjonuje bezpłatna ogrzewalnia. Punkt znajduje się przy ul. Dworcowej 21.