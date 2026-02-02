Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną wysyłkę deklaracji podatkowych. Potrwa to do końca lutego. Od najbliższej środy dokumenty będą dostępne również na platformie eZUS. PIT-y otrzymają wszyscy, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS – łącznie to ponad dziesięć i pół miliona osób.

Jak mówi rzeczniczka lubuskiego ZUS Agata Muchowska Zakład rozsyła trzy rodzaje formularzy: PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11:

Osoby z PIT-40A nie muszą podejmować żadnych działań. Ci, którzy otrzymają PIT-11A lub PIT-11, mogą samodzielnie złożyć zeznanie albo poczekać do 30 kwietnia, aż urząd skarbowy zaakceptuje PIT-37 w usłudze Twój e-PIT. Ulgi i odliczenia rozlicza się w PIT-37 lub PIT-36.

Emeryci i renciści mogą także przekazać 1,5 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego.