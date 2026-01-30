Inflacja, strategia rozwoju lokalnych miast oraz zagrożenia związane z trwającymi konfliktami militarnymi – to tylko niektóre z tematów, które omówiono w trakcie Zielonogórskiej Inauguracji Gospodarczej.
Lubuscy przedsiębiorcy spotkali się w Zielonej Górze, aby podsumować miniony rok i przeanalizować nadchodzące wyzwania gospodarcze.
– Zależy nam na tym, aby być atrakcyjnym miastem dla firm – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
Marcin Nowak z Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności podkreśla, że spotkania mają na celu integrację lokalnych przedsiębiorstw i rozpoczęcie nowych współprac:
– Każdy z przedsiębiorców zmaga się z wieloma zagrożeniami na rynku – mówi Filip Kurzyński, założyciel jednej z lokalnych firm:
Filip Kurzyński zwraca uwagę na to, że wsparcie od miasta jest niezwykle ważne dla młodych przedsiębiorców:
Zielonogórska Inauguracja Gospodarcza odbyła się w Palmiarni.