Przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej spotkali się dziś we Wschowie z samorządowcami powiatu wschowskiego i południowo -zachodniej części województwa wielkopolskiego. – Celem spotkania była wymiana doświadczeń, sygnalizowanie problemów i poszukiwanie rozwiązań, między innymi w kontekście ostatniej powodzi – mówi Andrzej Ziarek, dyrektor Zlewni Wody Polskie Zielona Góra.

Spotkanie z wójtami, burmistrzami i starostami z południa województwa lubuskiego odbyło się tydzień temu w Nowej Soli.