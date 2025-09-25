Zakończyła się budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Startowisko” w Sulechowie. Koszt tej inwestycji to prawie 13 milionów złotych. Jest to wspólny projekt Fundacji GENERADO, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lubuskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Mieliśmy po drodze różne trudności, ale najważniejszy etap za nami i dziś możemy świętować – mówi Sebastian Cycuła. prezes fundacji GENERADO:

Jak podkreśla Agnieszka Krzaczkowska, dyrektorka ROPS w Zielonej Górze, w regionie jest ogromne zapotrzebowanie na miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami:

Sulechowskie „Startowisko” to trzeci Zakład Aktywności Zawodowej w województwie lubuskim.

– Jest to dotychczas nasz największy projekt – mówi Anna Chinalska, członkini zarządu województwa lubuskiego:

Nowa inwestycja Fundacji GENERADO to nie tylko Zakład Aktywności Zawodowej.

– Funkcjonuje tu także Lubuski Ośrodek Wsparcia Osób z Autyzmem. Planowana jest także budowa Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej – dodaje Elżbieta Miernik-Krukurka, dyrektorka lubuskiego oddziału PFRON w Zielonej Górze:

Zakład Aktywności Zawodowej w Sulechowie wybudowano na działce przekazanej przez władze gminy. Fundacja GENERADO musiała zapłacić jedynie symboliczny 1% jej wartości.