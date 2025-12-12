Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Sulechowie świętuje 25-lecie. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala, wydano też publikację dokumentującą działalność organizacji. Towarzystwo zajmuje się upamiętnianiem historii powstania Wielkopolskiego.

– Nasza sulechowska organizacja ma w zasadzie jednego twórcę – mówi Jan Mielżyński, sekretarz sulechowskiego koła.

W trakcie dzisiejszej uroczystości hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP przyjął imię Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

– Ten wybór był dla nas oczywisty – mówi harcmistrz Monika Michalak, komendantka hufca.

Z okazji jubileuszu w Parku Powstańców Wielkopolskich w Sulechowie odsłonięto pamiątkową tablicę. Za zasługi dla Towarzystwa medalem „Wierni tradycji” wyróżniony został burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys.