Wciąż trwają prace projektowe nowego stadionu w Gubinie. Firma zwróciła się o wydanie decyzji środowiskowej. Samorząd stara się tymczasem przyspieszyć wszystkie sprawy dotyczące uzgodnień i wydawania pozwoleń.

– Wykonawca miał wejść na plac budowy na początku marca – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Oprócz remontu stadionu przy ulicy generała Sikorskiego ma postać boisko treningowe przy ulicy Krakowskiej.