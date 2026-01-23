Wciąż trwają prace projektowe nowego stadionu w Gubinie. Firma zwróciła się o wydanie decyzji środowiskowej. Samorząd stara się tymczasem przyspieszyć wszystkie sprawy dotyczące uzgodnień i wydawania pozwoleń.
– Wykonawca miał wejść na plac budowy na początku marca – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.
Oprócz remontu stadionu przy ulicy generała Sikorskiego ma postać boisko treningowe przy ulicy Krakowskiej.
