Po wielu miesiącach w Gubinie zakończyła się termomodernizacja budynku Zachodniego Centrum Medycznego, w którym mieści się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz stacjonują zespoły ratownictwa medycznego. To pierwszy generalny remont w całej historii tego zabytkowego obiektu.

– Budynek stał się bardziej energooszczędny i bezpieczny, co bezpośrednio przekłada się na komfort pacjentów oraz codzienną pracę personelu i ratowników – mówi Ryszard Zakrzewski, wicestarosta krośnieński.

Dodajmy, że do gubińskiego ZOL trafiło 50 nowych, specjalistycznych łóżek, jako dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.