Czy pielęgniarki w szkołach w Gubinie będą pracować rzadziej? Samorząd miasta deklaruje, że tak nie będzie, ale szuka podstawy prawnej do zatrudniania w nadgodzinach.

Opieka medyczna w szkołach jest realizowana według umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a dodatkowe godziny finansuje miasto.

– My od dawna dopłacamy do dodatkowych godzin pracy pielęgniarek, ale okazuje się, ze nie mamy podstawy prawnej do zapłaty – tłumaczy Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie niezbędna będzie specjalna uchwała radnych miejskich. Wszyscy oni są bowiem zgodni, że pielęgniarki w szkołach powinny być częściej niż wynika to z kontraktu z NFZ.