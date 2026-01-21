Ulice Żwirki i Wigury oraz Złota w Gubinie zostały wyremontowane i oddane do użytku. Zakres zadania obejmował przebudowę liczącego kilkaset metrów odcinka ulicy Żwirki i Wigury oraz rozbudowę ulicy Złotej wraz ze skrzyżowaniem.

– W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy do posesji oraz kanalizację deszczową. Na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Złotej powstało mini rondo – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

W trakcie robót wykonano również niezbędne prace na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych.

Wartość inwestycji to 2,5 mln złotych, ale miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1,8 mln.