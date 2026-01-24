Piłkarze III-ligowej Cariny Gubin pokonali w meczu sparingowym IV-ligowego Piasta Iłowa 3:0 (1:0) na zakończenie swojego kilkudniowego zgrupowania w Żaganiu.

Gubinianie przebywali tam od poniedziałku, a mecz kontrolny odbył się bocznym boisku żagańskiej Areny. Carina miała kilka dogodnych sytuacji w pierwszej połowie, a tylko jedną z nich wykorzystał w 27 min Patryk Bednarczyk. Piast nie był w stanie specjalnie zagrozić Carinie, więc do przerwy III-ligowiec prowadził 1:0.

W przerwie trener gubinian zmienił niemal całą jedenastkę. Obraz gry nie uległ jednak zmianie. W 62 min na 2:0 podwyższył Portugalczyk Ricardo Robson, a wynik spotkania ustalił w 67 min Jakub Łoboda.

Piast, który skończył rundę jesienną na 12. miejscu w lubuskiej IV lidze testował w tym spotkaniu jednego zawodnika. Ekipę z Iłowej w przerwie zimowej opuściło dwóch Brazylijczyków.

