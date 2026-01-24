Zielonogórscy przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się więcej na temat systemu KSeF. W weekend w urzędach skarbowych trwają dni otwarte. Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur wchodzi w życie pierwszego lutego. Służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur.

Dzisiaj i w niedzielę przedsiębiorcy mogą wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach, prowadzonych przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Spotkania odbywają się w lokalnych urzędach skarbowych:

O wprowadzonym systemie opowiada Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

– System wprowadza wiele ułatwień dla przedsiębiorców – przekonuje Ewa Markowicz:

W niedzielę kolejna okazja do zasięgnięcia porady. Specjaliści będą czekać na zielonogórzan między godziną 9.00 a 15.00. Spotkania na temat systemu e-faktur odbędą się również 28 stycznia oraz 4 i 11 lutego. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.