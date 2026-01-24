Rada Pokoju powołana przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa ma w przyszłości stać się ciałem konkurencyjnym wobec ONZ? – Do takiego wniosku skłaniają lekceważące wobec ONZ wypowiedzi nie tylko Trumpa, ale też jego otoczenia – ocenił na naszej antenie doktor Piotr Pochyły, politolog związany z Uniwerystetem Zielonogórskim:

– Kwestia Strefy Gazy jest ważna, ale to tylko początek – stwierdził Pochyły:

Politog skomentował też zaproszenie do Rady Pokoju prezydentów Rosji i Białorusi – Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki:

Do Rady Pokoju przystąpiły m.in. Argentyna, Turcja i Węgry. Polska odmówiła przystąpienia do tej organizacji.

