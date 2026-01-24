Warsztaty tworzenia Mapy Marzeń będą jedną z atrakcji otwarcia nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie. Warsztaty poprowadzi Justyna Krajewska, która zaprosi uczestników do twórczej pracy nad własnymi celami, marzeniami i planami. Mapa Marzeń to, które pomaga określić kierunek działań i wizję przyszłości. Zajęcia skierowane są do wszystkich zainteresowanych – niezależnie od wieku czy wcześniejszego doświadczenia – mówi Justyna Krajewska, organizatorka, psychoedukatorka i coach intuicyjny.

Na warsztaty nie trzeba nic ze sobą zabierać. Wszystkie potrzebne materiały przygotowane będą na miejscu.

Warsztaty z tworzenia Mapy Marzeń odbędą się 31 stycznia w nowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Hawelańskiej w godzinach od 12 do 15. Nie są potrzebne wcześniejsze zapisy.