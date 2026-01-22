Wystarczyło kilka dni, by przygotowywany plan ogólny dla miasta, zaczął wzbudzać kontrowersje wśród Gorzowian. Plan to dokument, który określa ogólne zasady zagospodarowania całego miasta. Wskazuje, gdzie mogą znajdować się tereny mieszkalne, usługowe, przemysłowe, zielone i komunikacyjne. Na jego podstawie powstają bardziej szczegółowe plany miejscowe.

O pracach nad planem ogólnym miasta informowaliśmy od wielu miesięcy. Od razu zaznaczaliśmy, że to bardzo ważny dokument, który może mieć bezpośrednie przełożenie na życie mieszkańców. Od początku urzędnicy informowali także, że projekt planu zostanie udostępniony mieszkańcom, tak by mogli oni zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia. Tak też się stało. Dokument jest dostępny dla Gorzowian od 19 stycznia. Już po kilku dniach pojawiły się poważne wątpliwości. Mówi radny Piotr Wilczewski:

Bardzo się cieszę, że dokument wzbudza zainteresowanie mieszkańców – mówi wiceprezydent Jacek Szymankiewicz:

– Pamiętajmy, że na razie to tylko projekt – dodaje wiceprezydent

Na uwagi i sugestie mieszkańców urzędnicy czekać będą do 20 lutego. W czasie konsultacji zaplanowano m.in.: otwarte spotkania dla mieszkańców oraz dyżury z projektantami.

Spotkania otwarte odbędą się w nowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Hawelańskiej 2 i 11 lutego o godzinie 17:00, dyżury projektantów 27 stycznia i 9 lutego w budynku magistratu przy ul. Myśliborskiej.

Informacje dotyczące projektu Planu ogólnego miasta dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gorzowskiego magistratu.