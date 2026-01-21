Pięć rekordów życiowych na pięć startów – to dorobek lekkoatletów KL Lumel Zielona Góra podczas halowego mityngu w Wałczu.Najlepiej zaprezentował się Borys Duchnowski-Szczotka, który wygrał na 60 metrów z rekordem życiowym 7.08 oraz był trzeci na 200 metrów z rekordem życiowym 22,43 sek.

Konrad Urszyc zajął czwarte miejsce w finale na 60 metrów – 7.30, a w eliminacjach osiągnął rekord życiowy – 7.23. W biegu na 200 metrów także ustanowił rekord życiowy – 23,27. Julian Lesicki zajął dziewiąte miejsce na 300 metrów 37,03 i poprawił swój najlepszy rezultat o sekundę. O występie podopiecznych mówi trener Sławomir Landyszkowski:

Z życiowych rekordów zadowolony jest Borys Duchnowski Szczotka, który w weekend wystąpi w kolejnym halowym mityngu w Łodzi: