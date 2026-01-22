W 2025 roku odnotowano 1925 prób samobójczych dzieci i młodzieży. Według danych policyjnych 161 z tych prób zakończyło się śmiercią. W najmłodszej grupie wiekowej, między 7. a 12. rokiem życia, zarejestrowano 83 próby samobójcze oraz pięć samobójstw.

Dane wskazują, że tendencja wzrostowa w przypadku prób samobójczych dzieci i młodzieży została zahamowana.

Specjaliści podkreślają, że nadal potrzebne są długofalowe programy w opiece zdrowotnej i programy profilaktyczne w szkołach. Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE powiedział, że konieczna jest między innymi bezpośrednia rozmowa:

Osoby przezywające kryzys psychiczny mogą dzwonić na całodobowy telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych – 116 123. Całodobowy telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111.

Zgłoszenia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia przyjmowane są również pod telefonem alarmowym 112.