Żarskie Stowarzyszenie Pomagam wraz z miejskimi społecznikami organizują pomoc w remoncie mieszkania rodzinie będącej w trudnej sytuacji życiowej. Potrzebne są materiały budowlane, armatura oraz meble.

Wychowująca samotnie dwójkę małych dzieci Żaranka otrzymała lokal z zasobów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z zawartą umową musi je wyremontować do końca lutego, jednak nie ma na to środków. – Wystosowaliśmy apel do mieszkańców i odpowiedź była natychmiastowa. Mamy już większość niezbędnych materiałów, aby ruszyć z pracami. Niestety te kosztują – mówi Ewelina Nawrot ze stowarzyszenia:

– Połączyliśmy siły ze stowarzyszeniem i próbujemy wspólnie zaradzić trudnej sytuacji. Wspiera nas bardzo wiele osób, aby rodzina mogła mieć dach nad głową – zaznacza pracownik socjalny Kamila Graf:

Asystent rodziny z żarskiego OPS Marta Floriańczyk podkreśla, że wybrane mieszkanie mimo ogromu pracy, którą należy wykonać jest i tak w najlepszym stanie spośród tych, które proponowano. – Dla rodziny własny kąt i pewność o jutro jest bardzo ważna – podkreśla przedstawicielka ośrodka:

Można także wesprzeć symboliczną cegiełką sfinansowanie prac, które trzeba wykonać, aby rodzina mogła w miarę szybko zamieszkać na swoim. Więcej informacji w tej sprawie w mediach społecznościowych Żarskiego Stowarzyszenia Pomagam.