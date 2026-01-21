Orkiestra wojskowa z Żagania poszukuje do swojego składu perkusisty. Wojskowi organizują przesłuchania. Termin przesyłania zgłoszeń na wskazany w mediach społecznościowych adres mija 6 lutego.

Wymagane minimum, które należy spełnić to ukończony drugi stopień szkoły muzycznej lub studia licencjackie. – Zachęcamy osoby lubiące zabawę z muzyką do skorzystania z szansy zostania wojskowym instrumentalistą. Mile widziani są studenci oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich – mówi kaptan Jacek Putra dowódca orkiestry:

– Służba w mundurze i codzienny kontakt z muzyką sprawia, że można połączyć dwie pasje. Czekamy więc na tych, którzy chcą do nas dołączyć – zaznacza kapelmistrz:

Przesłuchania odbędą się 18 lutego.